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Трамваи в центре Екатеринбурга встали из-за аварии на путях

В Екатеринбурге трамваи встали из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

Трамваи в центре Екатеринбурга встали утром 27 мая. Причиной тому стала авария на улице Московской, 4. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.

— В данном ДТП никто из участников не пострадал, автомашины получили механические повреждения, — отметили в ГИБДД Екатеринбурга.

Однако из-за столкновения парализовало движение общественного транспорта. Несколько трамваев были вынуждены остановить ход. Также образовалась небольшая пробка.

— Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, а также неукоснительно соблюдать ПДД, — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее, утром 23 мая, жители Екатеринбурга встали в масштабную пробку из-за ремонтных работ. Пробка образовалась на улице Ильича.