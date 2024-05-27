Трамваи в центре Екатеринбурга встали из-за аварии на путях

Трамваи в центре Екатеринбурга встали утром 27 мая. Причиной тому стала авария на улице Московской, 4. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.
— В данном ДТП никто из участников не пострадал, автомашины получили механические повреждения, — отметили в ГИБДД Екатеринбурга.
Однако из-за столкновения парализовало движение общественного транспорта. Несколько трамваев были вынуждены остановить ход. Также образовалась небольшая пробка.
— Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, а также неукоснительно соблюдать ПДД, — добавили в Госавтоинспекции.
Ранее, утром 23 мая, жители Екатеринбурга встали в масштабную пробку из-за ремонтных работ. Пробка образовалась на улице Ильича.