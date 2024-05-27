В Ростовскую область с 27 мая придет 30-градусная жара

На севере Ростовской области в Вешенской и Казанской жара придет в начале новой недели — 27 мая днем столбики термометра поднимутся до +30 и будет солнечно, а 29 мая и 30 мая ожидается и вовсе +31. Здесь из-за сухости и высокой температуры отмечается высокая пожароопасность.