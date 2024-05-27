В Ростовскую область с 27 мая придет 30-градусная жара

В Ростове последняя неделя мая будет теплая — с 27 по 31 мая днем +26 +28, облачно с прояснениями и без осадков. При этом уже 4 июня жара перевалит отметку +30 в дневные часы, ночью +19.
На севере Ростовской области в Вешенской и Казанской жара придет в начале новой недели — 27 мая днем столбики термометра поднимутся до +30 и будет солнечно, а 29 мая и 30 мая ожидается и вовсе +31. Здесь из-за сухости и высокой температуры отмечается высокая пожароопасность.
На юге региона в Песчанокопском с 27 по 31 мая днем +26 +29, переменная облачность и без осадков.