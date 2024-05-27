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Ночная авария оставила без воды шесть улиц Северного микрорайона Воронежа

Утечку обнаружили на водоводе диаметром 700 мм.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальщики устраняют повреждение на водоводе, которое оставило без воды шесть улиц Коминтерновского района Воронежа. Утечку обнаружили ночью 27 мая на Новгородской, 125. Повреждение произошло на магистральном водоводе диаметром 700 мм. Он обеспечивает водой большую часть домов Северного района.

— Аварийная бригада уже разрыла котлован. До места повреждения пока добраться не удалось. На участке работают семь человек и пять единиц техники, — сообщили в РВК-Воронеж.

Из-за ремонта отключили холодное водоснабжение в квартале, ограниченном улицами Ясный проезд, Солнечная, Хользунова, Антонова-Овсеенко, 45 Стрелковой дивизии, Новгородская.

ЖКХ