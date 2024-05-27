В Уфе запланирован ремонт 50 км дорог — Мавлиев

«Перечень ремонтируемых участков был утвержден ещё в прошлом году, однако, благодаря поддержке Радия Хабирова, выделили дополнительное финансирование на ремонт еще пяти востребованных участков — на проспектах Октября и Салавата Юлаева, улицах Цюрупы, Бакалинской и Маршала Жукова, — уточнил Ратмир Мавлиев. — В ближайшее время определим подрядные организации и приступим к работам».
Как сообщал ранее Башинформ, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем участвуют 84 субъекта России.