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В Уфе запланирован ремонт 50 км дорог — Мавлиев

В этом году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и субсидий дорожного фонда Башкирии в Уфе планируется отремонтировать 50 километров дорог. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Источник: телеграм-канал Ратмира Мавлиева

«Перечень ремонтируемых участков был утвержден ещё в прошлом году, однако, благодаря поддержке Радия Хабирова, выделили дополнительное финансирование на ремонт еще пяти востребованных участков — на проспектах Октября и Салавата Юлаева, улицах Цюрупы, Бакалинской и Маршала Жукова, — уточнил Ратмир Мавлиев. — В ближайшее время определим подрядные организации и приступим к работам».

Как сообщал ранее Башинформ, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем участвуют 84 субъекта России.

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