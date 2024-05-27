Почти 500 легковушек и 2 тысячи фур стоят на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Более 460 легковых и 2075 грузовых автомобилей стоят в очередях на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского Госпогранкомитета.
По данным на 8:00, самым загруженным является литовское направление: в пункте пропуска «Бенякони» стоит 640 грузовых машин и 100 легковушек, а в «Каменном Логе» — 730 фур и 170 легковых авто.
Большие скопления машин фиксируются и в пунктах пропуска на белорусско-польской границе, где в погранпереходе «Козловичи» застряли свыше 400 фур, а в ПП «Брест» — 190 легковушек и 30 рейсовых автобусов.
На белорусско-литовской границе отмечается очередь только из фур — в «Григоровщине» сейчас находится 305 грузовиков, при этом совсем нет очередей из легковых автомобилей.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»). В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.