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Санкт-Петербург отмечает День города

Сегодня, 27 мая, исполняется 321 год со дня основания Санкт-Петербурга. Поскольку памятная дата пришлась на будний день, да еще и понедельник, массовые мероприятия в честь Дня города пройдут в конце текущей недели.

Однако традиционные символы праздника переносу не подлежат. Так, ровно в 10 часов утра начнется торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади.

Также сегодня утром состоится возложение цветов к могиле основателя Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, где и был образован новый город в мае 1703 года.

В полдень в Петропавловской крепости состоится «I Парад духовых детско-юношеских оркестров» и концертное выступление сводного духового детско-юношеского оркестра Санкт-Петербурга.

В 18 часов в Большом концертном зале «Октябрьский» пройдет праздничный концерт, посвященный Дню основания Санкт-Петербурга.

Добавим, что в эти дни у набережной Лейтенанта Шмидта проходит X Фестиваль ледоколов.

А главным событием торжеств, посвященных дню рождения Санкт-Петербурга, станет гала-концерт звезд классического искусства «Классика на Дворцовой», который состоится вечером 31 мая на главной площади Северной столицы. А поздно вечером в пятницу на Адмиралтейской набережной пройдет концерт «Музыка Дворцового моста».

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