Санкт-Петербург отмечает День города

Однако традиционные символы праздника переносу не подлежат. Так, ровно в 10 часов утра начнется торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади.
Также сегодня утром состоится возложение цветов к могиле основателя Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, где и был образован новый город в мае 1703 года.
В полдень в Петропавловской крепости состоится «I Парад духовых детско-юношеских оркестров» и концертное выступление сводного духового детско-юношеского оркестра Санкт-Петербурга.
В 18 часов в Большом концертном зале «Октябрьский» пройдет праздничный концерт, посвященный Дню основания Санкт-Петербурга.
Добавим, что в эти дни у набережной Лейтенанта Шмидта проходит X Фестиваль ледоколов.
А главным событием торжеств, посвященных дню рождения Санкт-Петербурга, станет гала-концерт звезд классического искусства «Классика на Дворцовой», который состоится вечером 31 мая на главной площади Северной столицы. А поздно вечером в пятницу на Адмиралтейской набережной пройдет концерт «Музыка Дворцового моста».