Виртуальная карта «Тройка» заработала в городском транспорте

У москвичей появилась возможность платить за проезд в городском транспорте виртуальной «Тройкой». Теперь необязательно носить с собой пластиковую карту, а проезд можно оплатить с помощью любого смартфона, как раньше. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Виртуальная “Тройка” разработана полностью на базе российских технологий. Инновация доступна владельцам всех 50 миллионов выпущенных пластиковых карт. Цифровизация билетной системы позволяет городу экономить 2,5 миллиарда рублей в год за счет отказа от печати чеков и бумажных билетов. Мы продолжим внедрять лучшие решения в городском транспорте по заданию Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.
Виртуальную карту «Тройка» можно выпустить в приложении «Метро Москвы». Для этого нужно в личном кабинете нажать «+», далее «виртуальная “Тройка”», затем выбрать билет из тарифного меню и привязать банковскую карту.
Транспортную карту можно выпустить в смартфоне любого производителя. Сервис работает на базе QR-кодов. Время от покупки билета до валидации проезда — менее одной минуты. Виртуальная «Тройка» работает в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД), регулярном речном и наземном транспорте. Доступно большинство билетов из действующего тарифного меню и оплата билетом «Кошелек».
Чтобы пройти по виртуальной «Тройке» в метро, на МЦК, МЦД и речной транспорт, нужно поднести экран телефона с активным QR-кодом к считывателю на турникете. В наземном транспорте необходимо отсканировать QR-код на экране валидатора камерой телефона.