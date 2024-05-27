Виртуальная карта «Тройка» заработала в городском транспорте

У москвичей появилась возможность платить за проезд в городском транспорте виртуальной «Тройкой». Теперь необязательно носить с собой пластиковую карту, а проезд можно оплатить с помощью любого смартфона, как раньше. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.