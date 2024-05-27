Россиянам предложат за свой счет повысить пенсию родителям

Пенсионерам, у которых маленькая пенсия, предлагают обратиться за помощью к своим детям. Такой законопроект внесли на рассмотрения в Госдуму . Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, в чем заключается смысл законопроекта.

По его словам, новым законопроектом предлагают разрешить передачу пенсионных коэффициентов своим родителям, чтобы повысить их пенсию. Планируется, что граждане смогут переписывать на родителей не более двух пенсионных баллов, по одному каждому родителю или оба единственному, отметил юрист.

Соловьев рассказал, что с одной стороны это правильно, что людям дают возможность помочь своим родителям и поднять им пенсию за счет передачи пенсионных баллов. Но нужно учитывать то, что средние зарплаты в России остаются невысокими, поэтому гражданину с зарплатой в 30 — 40 тысяч рублей придется все свои заработанные за год коэффициенты отдать родителям, а на свою пенсию ничего не остается, объяснил эксперт.