Россиянам предложат за свой счет повысить пенсию родителям

Пенсионерам, у которых маленькая пенсия, предлагают обратиться за помощью к своим детям. Такой законопроект внесли на рассмотрения в Госдуму. Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, в чем заключается смысл законопроекта.
По его словам, новым законопроектом предлагают разрешить передачу пенсионных коэффициентов своим родителям, чтобы повысить их пенсию. Планируется, что граждане смогут переписывать на родителей не более двух пенсионных баллов, по одному каждому родителю или оба единственному, отметил юрист.
Он напомнил, что максимум за год можно получить 10 пенсионных баллов, но для этого нужна зарплата не меньше 185 тысяч в месяц. Поэтому этот законопроект не сможет существенно изменить ситуацию с пенсиями в стране, рассказал Иван Соловьев в беседе с «Прайм».