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В Новосибирской области многодетным семьям будут компенсировать плату за жильё

Закон о многодетных семьях актуализировали в Новосибирской области.

Источник: МК.RU Новосибирск

С 1 мая 2024 года им будут компенсировать плату за жилое помещение. Это сделано в рамках объявленного указом президента России года семьи.

Об изменениях в законе о многодетных семьях говорили на оперативном совещании правительства Новосибирской области.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева сообщила, что 120 тысяч семей имеют право воспользоваться 21 мерой поддержки.

В том числе: компенсация платы за ЖКУ и жилое помещение; семьи с пятью детьми и более могут получить единовременную денежную выплату на ремонт и строительство жилья; семьям с семью и более детьми предоставляют автотранспорт; определённые выплаты положены многодетным семьям с первоклассниками и студентами ВУЗОв.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Год семьи в Новосибирской области будет оказана широкая поддержка семьям с детьми.