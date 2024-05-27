В Новосибирской области многодетным семьям будут компенсировать плату за жильё

В том числе: компенсация платы за ЖКУ и жилое помещение; семьи с пятью детьми и более могут получить единовременную денежную выплату на ремонт и строительство жилья; семьям с семью и более детьми предоставляют автотранспорт; определённые выплаты положены многодетным семьям с первоклассниками и студентами ВУЗОв.