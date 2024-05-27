В Новосибирской области многодетным семьям будут компенсировать плату за жильё

С 1 мая 2024 года им будут компенсировать плату за жилое помещение. Это сделано в рамках объявленного указом президента России года семьи.
Об изменениях в законе о многодетных семьях говорили на оперативном совещании правительства Новосибирской области.
Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева сообщила, что 120 тысяч семей имеют право воспользоваться 21 мерой поддержки.
В том числе: компенсация платы за ЖКУ и жилое помещение; семьи с пятью детьми и более могут получить единовременную денежную выплату на ремонт и строительство жилья; семьям с семью и более детьми предоставляют автотранспорт; определённые выплаты положены многодетным семьям с первоклассниками и студентами ВУЗОв.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Год семьи в Новосибирской области будет оказана широкая поддержка семьям с детьми.