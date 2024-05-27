Жители Нижнего Новгорода массово жалуются мэру на поведение самокатчиков

По информации мэрии Нижнего Новгорода, при выявлении случаев движения ни СИМ несовершеннолетних лиц операторами кикшеринга соответствующий аккаунт пользователя блокируется. Однако нижегородцы возражают, что этот момент подростки легко обходят: «При регистрации приложения просто указывается, что есть 18 лет и подвязывается карта, счет которой однозначно открыт на совершеннолетнего (счет родителя, например). Никаких персональных данных нет. Этот момент тоже нужно дорабатывать».