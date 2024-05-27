Жители Нижнего Новгорода массово жалуются мэру на поведение самокатчиков

Жители Нижнего Новгорода массово жалуются мэру Юрию Шалабаеву на электросамокатчиков, которые нарушают правила и создают угрозу пешеходов. Свои претензии ни высказали на странице главы города в соцсети.
Так, нижегородцы жалуются, что арендными электросамокатами пользуются подростки и молодые люди часто ездят по двое, что запрещено правилами, при этом самокатчики не спешиваются на пешеходных переходах, норовят наехать на пешеходов, в том числе детей, на тротуарах.
«Подростки гоняют по узким улицам в центре города. Причем в тёмное время суток. Едут иногда толпами. Сигналят, чтоб их пропускали. Творится уже не пойми что. Будут ли приняты какие то меры, чтобы не допустить жертв?», — вопрошает Юлия С.
«Сейчас начнутся каникулы, и этот самокатный беспредел будет только увеличиваться», — Наталья Х.
По информации мэрии Нижнего Новгорода, при выявлении случаев движения ни СИМ несовершеннолетних лиц операторами кикшеринга соответствующий аккаунт пользователя блокируется. Однако нижегородцы возражают, что этот момент подростки легко обходят: «При регистрации приложения просто указывается, что есть 18 лет и подвязывается карта, счет которой однозначно открыт на совершеннолетнего (счет родителя, например). Никаких персональных данных нет. Этот момент тоже нужно дорабатывать».
Также, по данным администрации города, все арендные электросамокаты оборудованы встроенным модулем, благодаря которому автоматически снижается скорость СИМ при въезде в зону ограничения.
«По мере дальнейшего анализа опыта эксплуатации СИМ перечень территорий и типы введенных ограничений администрацией города Нижнего Новгорода будут пересматриваться и дополняться», — добавили в мэрии.