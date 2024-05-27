Вице-премьер Чернышенко встретился с губернатором Прикамья Махониным

По его словам, к началу 2024 года в рамках программы «Пермь-300» удалось построить и отремонтировать более 160 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Сейчас продолжается возведение и реконструкция еще 70 крупных объектов. Заместитель председателя правительства РФ добавил, что сразу несколько мероприятий, которые впервые провели в честь 300-летия Перми, решили сделать ежегодными.

На встрече с Дмитрием Махониным они рассмотрели вопросы строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Этот проект, который реализуется по поручению Владимира Путина, является флагманским для системы высшего образования в регионе. Вице-премьер также поддержал концепцию создания на базе пермского НОЦ научно-производственного центра «Парма-БАС», который займется разработкой беспилотных летательных аппаратов.

Еще одной темой разговора Чернышенко и Махонина стало состояние материально-технической базы прикамских вузов, в том числе студенческих общежитий. Вице-премьер и губернатор обсудили вопросы федеральной поддержки в этом вопросе. Дмитрий Махонин отметил, что региональные власти со своей стороны также готовы выделять средства из краевой казны на строительство и реконструкцию этих объектов.