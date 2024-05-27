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Вице-премьер Чернышенко встретился с губернатором Прикамья Махониным

ПЕРМЬ, 25 мая, ФедералПресс. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Они подвели итоги реализации программы «Пермь-300», обсудили социально-экономическое развитие Прикамья.

Источник: Reuters

«Подготовка к юбилею Перми стала мощным драйвером социально-экономического развития всего края», — подчеркнул 24 мая Дмитрий Чернышенко.

По его словам, к началу 2024 года в рамках программы «Пермь-300» удалось построить и отремонтировать более 160 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Сейчас продолжается возведение и реконструкция еще 70 крупных объектов. Заместитель председателя правительства РФ добавил, что сразу несколько мероприятий, которые впервые провели в честь 300-летия Перми, решили сделать ежегодными.

Дмитрий Чернышенко высоко оценил работу региональной команды при подготовке города к юбилею и организации событийной программы.

На встрече с Дмитрием Махониным они рассмотрели вопросы строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Этот проект, который реализуется по поручению Владимира Путина, является флагманским для системы высшего образования в регионе. Вице-премьер также поддержал концепцию создания на базе пермского НОЦ научно-производственного центра «Парма-БАС», который займется разработкой беспилотных летательных аппаратов.

Еще одной темой разговора Чернышенко и Махонина стало состояние материально-технической базы прикамских вузов, в том числе студенческих общежитий. Вице-премьер и губернатор обсудили вопросы федеральной поддержки в этом вопросе. Дмитрий Махонин отметил, что региональные власти со своей стороны также готовы выделять средства из краевой казны на строительство и реконструкцию этих объектов.

Также губернатор рассказал о ключевых инфраструктурных проектах в рамках юбилея региональной столицы. В частности, в Перми построили малую сцену ТЮЗа, реконструировали большой зал краевой филармонии, возвели крупные образовательные объекты. Продолжается масштабная реконструкция стадиона «Юность», начали обновлять последний участок набережной Камы. Крупные дорожные стройки реализуются с опережением графика.

Особое внимание на встрече Дмитрий Махонин уделил знаковому для всего региона объекта — возведению нового дома для художественной галереи. Сегодня здание находится уже в высокой степени готовности.

Ранее «ФедералПресс» писал, что губернатор Прикамья вошел в состав российской делегации во главе с Владимиром Путиным, которая посетит Узбекистан. Также «ФедералПресс» сообщал, что в Пермском крае откроют еще два образовательных кластера по проекту «Профессионалитет». Таким образом, осенью 2024 года число таких кластеров в Прикамье достигнет десяти.