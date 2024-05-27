В Омске с 1 июня запустят укороченный рейс популярного автобусного маршрута

Дополнительный автобус малого класса будет совершать укороченные рейсы от СибАДИ до улицы Студенческой с проездом по улицам Попова и Народной (с разворотом на остановке общественного транспорта «Микрорайон Юбилейный» на улице Народной) в обоих направлениях.
Ежедневно будет выполняться 8 рейсов от улицы Студенческой до СибАДИ и 7 рейсов от СибАДИ до улицы Студенческой.
В омском дептрансе также указали, что количество рейсов по основной схеме движения маршрута № 25 «Площадь Победы — микрорайон Новоалександровский» останется прежним. Ежедневно 3 автобуса среднего класса выполняют 40 рейсов.