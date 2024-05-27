В Омске с 1 июня запустят укороченный рейс популярного автобусного маршрута

В Омске с субботы, 1 июня 2024 года, будут внесены некоторые изменения на популярном, по мнению автора, маршруте № 25. Как сообщили в городском департаменте транспорта в понедельник, 27 мая 2024 года, для улучшения транспортного обслуживания жителей улиц Студенческой, Попова и Народной в Советском округе будет увеличено количество автобусов на маршруте № 25 «Площадь Победы — микрорайон “Новоалександровский” с 3 до 4 единиц.