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В Омске с 1 июня запустят укороченный рейс популярного автобусного маршрута

В Омске с субботы, 1 июня 2024 года, будут внесены некоторые изменения на популярном, по мнению автора, маршруте № 25. Как сообщили в городском департаменте транспорта в понедельник, 27 мая 2024 года, для улучшения транспортного обслуживания жителей улиц Студенческой, Попова и Народной в Советском округе будет увеличено количество автобусов на маршруте № 25 «Площадь Победы — микрорайон “Новоалександровский” с 3 до 4 единиц.

Источник: РИА "Новости"

Дополнительный автобус малого класса будет совершать укороченные рейсы от СибАДИ до улицы Студенческой с проездом по улицам Попова и Народной (с разворотом на остановке общественного транспорта «Микрорайон Юбилейный» на улице Народной) в обоих направлениях.

Ежедневно будет выполняться 8 рейсов от улицы Студенческой до СибАДИ и 7 рейсов от СибАДИ до улицы Студенческой.

В омском дептрансе также указали, что количество рейсов по основной схеме движения маршрута № 25 «Площадь Победы — микрорайон Новоалександровский» останется прежним. Ежедневно 3 автобуса среднего класса выполняют 40 рейсов.