В Омске вновь ограничат движение трёх популярных трамваев

Ранее стало известно, что в Нефтяниках запустят дополнительный автобус на маршрут № 25 «Площадь Победы — микрорайон “Новоалександровский”. В настоящее время там курсируют всего три автобуса. Дополнительный транспорт малого класса запустят с 1 июня по укороченному рейсу. Подробности читайте в материале ниже.