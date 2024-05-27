В Омске вновь ограничат движение трёх популярных трамваев

В Амурском посёлке продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. В связи с этим на время проведения работ трамваи будут следовать по укороченным маршрутам.
Так, трамваи по маршрутам № 1, 4 и 7 в направлении Амурского посёлка будут следовать от остановки «Улица 11-я Ремесленная» из-за ремонта пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-й Северной до улицы 8-й Восточной.
Работа транспорта будет ограничена в следующие периоды времени:
с 20:30 часов 27 мая до 05:30 часов 28 мая; с 20:30 часов 29 мая до 05:30 часов 30 мая; с 20:30 часов 31 мая до 05:30 часов 1 июня.
Ранее стало известно, что в Нефтяниках запустят дополнительный автобус на маршрут № 25 «Площадь Победы — микрорайон “Новоалександровский”. В настоящее время там курсируют всего три автобуса. Дополнительный транспорт малого класса запустят с 1 июня по укороченному рейсу. Подробности читайте в материале ниже.
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