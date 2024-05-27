Для движения по Кузбасскому мосту в Кемерове выделят дополнительные полосы

Как сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, после утреннего пика пробок из-за капремонта Кузбасского моста власти и дорожники приняли решение увеличить количество полос. Это позволит оптимизировать схему дорожного движения.
«С левого берега будет выделена крайняя правая полоса улицы Терешковой. На правом берегу тоже будет выделена крайняя правая полоса. Предварительно: вниз будет идти четыре полосы, включая крайнюю правую, выделенную под автобусы. На подъём останется только две полосы. Схему доработаем в ближайшие 1−2 дня и опубликуем», — сообщил глава города.
Сейчас максимальная пропускная способность моста при движении по двум полосам составляет 1 300 автомобилей в час (до ограничений было в два раза больше). Однако Кузнецкий мост после перенастройки фаз светофоров увеличил пропускную способность практически в полтора раза — с 3 000 автомобилей в час до 5 000.
Специалисты мониторят заполняемость автобусов и ситуацию на дороге. При необходимости будут добавлять графики на маршруты и перестраивать схемы движения.
Также сегодня запустили новые электрички из Берёзовского до Кемерова, которые позволят кузбассовцам перебираться с одного берега на другой куда быстрее.