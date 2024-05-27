Для движения по Кузбасскому мосту в Кемерове выделят дополнительные полосы

Сейчас максимальная пропускная способность моста при движении по двум полосам составляет 1 300 автомобилей в час (до ограничений было в два раза больше). Однако Кузнецкий мост после перенастройки фаз светофоров увеличил пропускную способность практически в полтора раза — с 3 000 автомобилей в час до 5 000.