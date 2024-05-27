Детей нужно удивлять. Представлена программа кинофестиваля «Медвежонок 2»

Наравне с актёрами кинокартины фестиваля будет оценивать детское жюри — юные критики помогут своим старшим коллегам взглянуть под новым углом на уже привычную для них работу. По словам Алены Семериковой-Волковой, главная миссия фестиваля — диалог поколений. Взрослые члены жюри — именитые актёры, режиссёры и продюсеры — будут давать оценки работам с учётом своих знаний и опыта. Однако они могут «помешать» порой так необходимой нам эмпатии, которой как раз много у детей. А ведь детское кино созздаётся непосредственно. Именно поэтому так важно мнение детей и подростков на фестивале.