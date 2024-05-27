Детей нужно удивлять. Представлена программа кинофестиваля «Медвежонок 2»

Организаторы всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2» представили юных членов жюри и раскрыли программу фестиваля, который откроется в Перми 31 мая. Сайт perm.aif.ru рассказывает, кто будет оценивать фильмы в этом году и какие кинокартины представят зрителям.
Сохранить эмпатию
Об особенностях фестиваля рассказали на пресс-конференции. Генеральный продюсер кинофестиваля и его идейный вдохновитель Алёна Семерикова-Волкова пояснила, что изначальная цель «Медвежонка» — развитие пермской индустрии кинопроизводства, привлечение в город продюсеров и режиссёров из других регионов для их знакомства с возможностями края. Сейчас организаторы видят миссию фестиваля в долгосрочном развитии кинопроизводства, ориентированного на детей и подростков.
«Очень важно сохранить наследие и транслировать нашим детям лучшие ценности», — считает программный директор, кинокритик Егор Москвитин.
Наравне с актёрами кинокартины фестиваля будет оценивать детское жюри — юные критики помогут своим старшим коллегам взглянуть под новым углом на уже привычную для них работу. По словам Алены Семериковой-Волковой, главная миссия фестиваля — диалог поколений. Взрослые члены жюри — именитые актёры, режиссёры и продюсеры — будут давать оценки работам с учётом своих знаний и опыта. Однако они могут «помешать» порой так необходимой нам эмпатии, которой как раз много у детей. А ведь детское кино созздаётся непосредственно. Именно поэтому так важно мнение детей и подростков на фестивале.
В состав детского жюри вошли девять юных дарований в возрасте от 8 до 16 лет. Большинство детей из Пермского края, только один член жюри приедет к нам из Северодонецка. Марк — так зовут паренька — не успел приехать к пресс-конференции, и ребята записали ему видеопривет прямо с места событий.
Все юные члены жюри талантливы в каком-то направлении. Иностранные языки, разные виды спорта, вокал, балет, КВН — лишь часть огромного списка их увлечений. Не удивительно, что именно им удалось пройти отбор среди заявленных участников (их было больше 180).
Победителей на кинофестивале будут выбирать в конкурсных программах «Большое кино», «Большой мультфильм», «Мультсериалы», «Сериалы» и «Почти взрослые».
Представители жюри уже разделились на три группы, каждая из которых выберет кинокартину-победителя в своей конкурсной программе. Фильмы в направлениях «Полнометражное кино» и «Большой мультфильм» будут оценивать младшие ребята в возрасте от 8 до 13 лет. Самым старшим судьям (15−16 лет) достанутся две программы: «Почти взрослые» и «Сериалы».
Что в программе?
В программе фестиваля этого года более 20 лучших российских фильмов, мультфильмов и сериалов для детей. Среди них есть ещё не вышедшие кинокартины: сериал «Денискины рассказы» (6+), анимационный сериал о приключениях ученых-полярников «Белые сны» (6+), полнометражные анимационные фильмы «Сказочный патруль. Шоу продолжается» (6+) и «Пушкин и Михайловское. Начало» (6+), фильм о дружбе девочки-спортсменки и коня «Мой любимый чемпион» (6+) и другие.
На фестивале покажут и уже вышедшие в широкий прокат проекты: полнометражная анимация «Три богатыря и пуп земли» (6+) и фильм «Летучий корабль» (6+). Представят также новые серии мультсериалов от телеканала «Мульт», анимационной студии «Ярко», Института развития интернета.
Уникальной частью деловой программы и инструментом поддержки будущих релизов станет блок «Почти готово». На нём режиссёры и продюсеры презентуют фрагменты полнометражных, анимационных картин и сериалов, которые находятся в стадии постпродакшна. Гости кинофестиваля первыми смогут увидеть отрывки фильмов, которые выйдут в 2024—2025 годах.
«Подбирая программу фестиваля в этом году, мы увидели, какое разнообразие тем поднимают авторы детских и семейных фильмов, насколько они смелы в выборе форм и художественных средств. Это правильный подход, ведь детей нужно привлекать и удивлять, объясняя сложные вещи о жизни и мире, взрослении, дружбе и семье… “- рассказала Алёна Семерикова-Волкова.
Фестиваль «Медвежонок 2» пройдет с 31 мая по 2 июня в Перми. В этом году он приурочен к мероприятиям Года семьи. Показы конкурсной программы состоятся на главной площадке Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2» — в молодёжном пространстве «Кристалл-Центр».