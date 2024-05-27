Патриарх Кирилл вручил главе Пермской епархии РПЦ высокую церковную награду

Об этом сообщает сайт Пермской митрополии РПЦ. Вручение состоялось 24 мая, в нем принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На сайте сообщается, что орден был вручен Мефодию во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения. Орден Преподобного Сергия Радонежского был учрежден священным синодом РПЦ в 1978 году. Им награждаются иерархи поместных православных церквей, представители инославных церквей и религиозных объединений за церковные и миротворческие заслуги, а также государственные и общественные деятели всех вероисповеданий.
Николай Немцов (Мефодий) был назначен митрополитом Пермским и Соликамским 5 марта 2010 года. 19 марта 2014 года назначен главой вновь образованной Пермской митрополии с титулом митрополита Пермского и Кунгурского. Господин Немцов имеет более десятка государственных и конфессиональных наград.
12 марта 2024 года состоялось заседание Священного синода Русской православной церкви, в ходе которого было заслушано прошение митрополита об уходе на покой по достижении 75-летнего возраста. В итоге Синод постановил благословить Преосвященному митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию продолжить управление Пермской епархией.