Патриарх Кирилл вручил главе Пермской епархии РПЦ высокую церковную награду

На сайте сообщается, что орден был вручен Мефодию во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения. Орден Преподобного Сергия Радонежского был учрежден священным синодом РПЦ в 1978 году. Им награждаются иерархи поместных православных церквей, представители инославных церквей и религиозных объединений за церковные и миротворческие заслуги, а также государственные и общественные деятели всех вероисповеданий.