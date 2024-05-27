В Молдове похолодало, а в Кишиневе ещё и потемнело: где в столице отключат электричество

А. Негру-Водэ, 107/117, 117/1, 117B, 164, 172−202, 210, 210A, 9999, Буребиста, 164, 172, Дачия, 80/4, Друмул Бэчоюлуй, 171, 180, 180/3, 182/1, 182/2, 184−196, 279, 285−289, 293−295, 295/2, 303, 303/2, 303/3, 303/4, 303/6, 303/7, 303/9, 303/19, 303/26, 303/28, 309−315, 315/2, 315/3, 325−327, 327V, 331, 33/1, 331/2, 666, 9999, Гренобле, 176, 190, 279, 303A, 311, 325, 9999, Нуферилор, 1−19, 19B, 19/2, 2−14, 14/1, 14/10, 14/12, 9999 — с 09.00 до 17.00.