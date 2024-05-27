В Молдове похолодало, а в Кишиневе ещё и потемнело: где в столице отключат электричество

Многие жители столицы временно останутся сегодня без электричества.
Публикуем список адресов, где запланированы отключения.
Ботаника:
А. Негру-Водэ, 107/117, 117/1, 117B, 164, 172−202, 210, 210A, 9999, Буребиста, 164, 172, Дачия, 80/4, Друмул Бэчоюлуй, 171, 180, 180/3, 182/1, 182/2, 184−196, 279, 285−289, 293−295, 295/2, 303, 303/2, 303/3, 303/4, 303/6, 303/7, 303/9, 303/19, 303/26, 303/28, 309−315, 315/2, 315/3, 325−327, 327V, 331, 33/1, 331/2, 666, 9999, Гренобле, 176, 190, 279, 303A, 311, 325, 9999, Нуферилор, 1−19, 19B, 19/2, 2−14, 14/1, 14/10, 14/12, 9999 — с 09.00 до 17.00.
Дачия, 7, 7/2, 11/2, 11/3, 11/4, Дечебал, 76/3, 76/4, 78, 78/2, Н. Зелинского, 13, 15, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6 — частично с 08:50 до 17:00.
Буюканы:
Барьера Скулень, 9 — с 09.10 до 16.15.
Чеканы:
Дубрава Рошие, 2, 10, Вадул-луй-Водэ, 16−28, 30/1, 17, 17A-Z — с 09:50 до 17:00.
Рышкановка:
Флорэрий, 43, Флорэрий 1 переулок, 8/1 — с 09:50 до 17:00.
8 марта, 94, 98A, 99, 105, 109A, 110A, 120−142, 121−123, 131−137, Конструкторилор, 76, 84, 86−102, 149−193 — с 09:40 до 17:00.