Очередной сухой закон введут на этой неделе в Приморском крае

«На территории Приморского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в следующие дни: Международный день защиты детей (1 июня); День знаний (1 сентября), а в случае, если День знаний приходится на выходной день, в следующий за ним рабочий день», — напомнили приморским предпринимателям специалисты Управления развития предпринимательства и потребительского рынка мэрии Владивостока.
В администрации города отметили, что запрет на покупку спиртных напитков во Владивостоке будет действовать до 10 утра 2 июня. В соответствии с указанием министерства промышленности и торговли Приморского края в указанный день также запрещается продавать пиво и напитки, изготовленные на его основе. Однако ограничение не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и магазинах беспошлинной торговли.
Подробную информацию о запрете можно найти в соответствующем законе Приморского края на сайте Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов по ссылке.
В текущем году только 23 региона России установили запрет на продажу алкоголя во время проведения детских праздников. В их числе и Приморский край. Ранее власти региона ввели аналогичное ограничение
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, как сотрудники полиции Приморского края задержали пьяного водителя с помощью табельного оружия и наручников.