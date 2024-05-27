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Очередной сухой закон введут на этой неделе в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая, ФедералПресс. С 1 июня на территории Приморского края будет действовать запрет на продажу алкоголя в связи с празднованием Международного дня защиты детей. Покупка спиртных напитков будет разрешена только на следующий день после праздника.

Источник: Аргументы и факты

«На территории Приморского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в следующие дни: Международный день защиты детей (1 июня); День знаний (1 сентября), а в случае, если День знаний приходится на выходной день, в следующий за ним рабочий день», — напомнили приморским предпринимателям специалисты Управления развития предпринимательства и потребительского рынка мэрии Владивостока.

В администрации города отметили, что запрет на покупку спиртных напитков во Владивостоке будет действовать до 10 утра 2 июня. В соответствии с указанием министерства промышленности и торговли Приморского края в указанный день также запрещается продавать пиво и напитки, изготовленные на его основе. Однако ограничение не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и магазинах беспошлинной торговли.

Подробную информацию о запрете можно найти в соответствующем законе Приморского края на сайте Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов по ссылке.

В текущем году только 23 региона России установили запрет на продажу алкоголя во время проведения детских праздников. В их числе и Приморский край. Ранее власти региона ввели аналогичное ограничение 24—25 мая из-за празднования последнего звонка в школах. Нарушение специальных требований и правил розничной продажи алкоголя может привести к наложению штрафа от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей — на юридических лиц, а также к конфискации алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, как сотрудники полиции Приморского края задержали пьяного водителя с помощью табельного оружия и наручников.

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