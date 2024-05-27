Очередной сухой закон введут на этой неделе в Приморском крае

В текущем году только 23 региона России установили запрет на продажу алкоголя во время проведения детских праздников. В их числе и Приморский край. Ранее власти региона ввели аналогичное ограничение 24—25 мая из-за празднования последнего звонка в школах. Нарушение специальных требований и правил розничной продажи алкоголя может привести к наложению штрафа от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей — на юридических лиц, а также к конфискации алкогольной и спиртосодержащей продукции.