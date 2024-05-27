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Клещи напали на 896 жителей Волгоградской области

В Волгоградской области клещи напали на 358 детей.

Источник: РИА "Новости"

27 мая Роспотребнадзор озвучил статистику нападения клещей на жителей Волгоградской области в 2024 году. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, от кровопийц пострадали 896 волгоградцев, в том числе 358 детей. Санитарные врачи не обнаружили случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом.

— Большинство случаев заражения происходит из-за укуса инфицированного клеща. Следует помнить, что контактный путь заражения, например, при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен, — уточнили в надзорном ведомстве.

Волгоградцам рекомендуют носить закрытую одежду на природе, пользоваться специальными средствами против клещей. В случае присасывания стоит обратиться в медучреждение.

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