Клещи напали на 896 жителей Волгоградской области

27 мая Роспотребнадзор озвучил статистику нападения клещей на жителей Волгоградской области в 2024 году. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, от кровопийц пострадали 896 волгоградцев, в том числе 358 детей. Санитарные врачи не обнаружили случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом.
— Большинство случаев заражения происходит из-за укуса инфицированного клеща. Следует помнить, что контактный путь заражения, например, при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен, — уточнили в надзорном ведомстве.
Волгоградцам рекомендуют носить закрытую одежду на природе, пользоваться специальными средствами против клещей. В случае присасывания стоит обратиться в медучреждение.