Клещи напали на 896 жителей Волгоградской области

27 мая Роспотребнадзор озвучил статистику нападения клещей на жителей Волгоградской области в 2024 году. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, от кровопийц пострадали 896 волгоградцев, в том числе 358 детей. Санитарные врачи не обнаружили случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом.