Свердловчане назвали главные причины увольнения с работы

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за апрель и неполный май 2024 года открыто более 4,3 тысяч вакансий по подработке, что на 43% больше, чем в марте. Работодатели чаще всего предлагают такой вид занятости от четырех часов в день (69% вакансий), либо по вечерам (61%) и по выходным (49%).