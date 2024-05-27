Свердловчане назвали главные причины увольнения с работы

В первом квартале этого года 73% респондентов из Свердловской области увольнялись по собственному желанию (личная неудовлетворенность атмосферой в коллективе, руководством, уровнем зарплаты). 9% опрошенных уходят с места работы по сокращению штата, 8% — из-за реорганизации компании, 2% — из-за нарушения трудовой дисциплины, 1% — из-за невыполнения плана. 7% свердловчан отметили другие причины. По УрФО, для сравнения, по собственному желанию покидали свои компании 72% респондентов, в целом по России — 66%.
По собственной инициативе в большинстве случаев увольняются работники в возрасте от 18 до 14 лет (77% опрошенных в этой возрастной категории). Сотрудники возраста от 45 до 54 лет чаще других уходили по сокращению штата, по реорганизации — свердловчане в возрасте от 55 лет и старше (18%).
С точки зрения профессиональных ролей, по собственному желанию чаще подавали заявление об уходе представители рабочего персонала (76%), по сокращению штата — специалисты, чья профессиональная деятельность связана с инвестициями (14%). По самой редкой причине — нарушению трудовой дисциплины — чаще других меняли работу сотрудники из спортивной области (6%).
Ранее сообщалось, что в Свердловской области за апрель и неполный май 2024 года открыто более 4,3 тысяч вакансий по подработке, что на 43% больше, чем в марте. Работодатели чаще всего предлагают такой вид занятости от четырех часов в день (69% вакансий), либо по вечерам (61%) и по выходным (49%).