Доброволец приморского отряда «Тигр» Денис Андреев получил госнаграду

Юрий Трутнев вручил орден Мужества добровольцу приморского отряда «Тигр» Денису Андрееву, сообщили в Telegram-канале полпреда ДФО.
Бойца удостоили государственной награды указом президента России Владимира Путина за самоотверженность, отвагу и мужества, проявленные при исполнении воинского долга.
Денис Андреев — заместитель полномочного представителя президента России в ДФО. В 2023 году он ушёл на СВО добровольцем и присоединился к отряду «Тигр» из Приморского края. Службу он начал стрелком, а затем возглавил разведывательную группу «Барс-22».
Летом 2023 года группа работников аппарата полпреда ДФО, минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока отправилась в зону спецоперации добровольцами. Выполнив свой долг, они вернулись домой, инициатива продолжает сохраняться.
Юрий Трутнев отметил, что невозможно призывать людей к защите Родины, а самим оставаться в стороне. Поэтому он обратился к коллегам с предложением стать добровольцами. Также по его поручению в зону СВО постоянно передают вооружение, транспорт, обмундирование.
Напомним, сейчас отряд «Тигр» возглавляет бывший мэр Большого Камня в Приморье Рустям Абушаев. В марте 2024 года он сменил на этой должности Сергея Ефремова, который стал вице-губернатором края и курирует внутреннюю политику.