Доброволец приморского отряда «Тигр» Денис Андреев получил госнаграду

Юрий Трутнев отметил, что невозможно призывать людей к защите Родины, а самим оставаться в стороне. Поэтому он обратился к коллегам с предложением стать добровольцами. Также по его поручению в зону СВО постоянно передают вооружение, транспорт, обмундирование.