Более 88 тысяч граждан ЕС приехали в Беларусь по безвизу с начала года

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Свыше 88 тысяч жителей Европейского союза посетили Беларусь с начала текущего года в рамках действия безвизового режима, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
«С 1 января 2024 года безвизом воспользовались 88108 иностранцев из Евросоюза», — сказали в ГПК.
Там также сообщили, что среди них более 41 граждан Литвы, почти 22 тысячи граждан и 6 тысяч негражданин Латвии, а также более 18 тысяч поляков.
Всего после введения безвизового режима в республику по нему приехали 888 тысячи иностранцев. Больше всего туристов было из Литвы — 536,2 тысячи.
В Беларусь по безвизу.
По данным Госпогранкомитета, в прошлом году белорусскую границу пересекли в безвизовом порядке более 415,6 тысячи граждан сопредельных государств Евросоюза.
Жителей Латвии за прошлый год въехало в Беларусь около 126 тысяч, а граждан Польши — более 42,7 тысячи. Помимо этого, более 76,7 тысячи украинцев въехали в Беларусь.
Безвизовый режим для граждан этих трех государств белорусские власти ввели еще в 2022 году. Затем он продлевался, а в декабре 2023-го было принято решение продлить безвизовый въезд на весь 2024 год.