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Хоценко сообщил о запуске штаба по восстановлению затопленного севера Омской области

Одной из основных задач регионального штаба станет помощь пострадавшим от стихии.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко запустил работу регионального штаба по восстановлению территорий, пострадавших от паводка. Заседания штаба будут проходить ежедневно.

Основной задачей работы штаба является анализ оперативной паводковой обстановки, принятие решений для ликвидации последствий наводнения и оказание своевременной помощи пострадавшим.

Сейчас наиболее тяжелая обстановка в Усть-Ишимском районе, несмотря на то, что реках Ишим и Иртыш наблюдается снижение уровня воды. Там продолжают работать министры и руководители региональных ведомств. Более двух тысяч человека эвакуированы из зоны подтоплений.

— Сейчас в Усть-Ишимском районе вода постепенно начала освобождать домовладения жителей. Комиссии по оценке ущерба находятся в оперативной готовности, чтобы, как только дома окончательно освободятся от воды, начать работу. Сформированы также бригады по санитарной обработке территорий, которые приступят к дезинфекции улиц и домов сразу, как только позволит обстановка, — сообщил Виталий Хоценко.

В Омскую область по поручению президента прибыли руководители федеральных ведомств — министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава МЧС России Александр Куценков. Они посетили Усть-Ишимский район, облетели затопленные территории и встретились с местными жителями.

Хоценко поручил главам районов, пострадавших от паводка, поддерживать связь с местным населением, узнавать их потребности и оперативно реагировать на запросы.