Хоценко сообщил о запуске штаба по восстановлению затопленного севера Омской области

— Сейчас в Усть-Ишимском районе вода постепенно начала освобождать домовладения жителей. Комиссии по оценке ущерба находятся в оперативной готовности, чтобы, как только дома окончательно освободятся от воды, начать работу. Сформированы также бригады по санитарной обработке территорий, которые приступят к дезинфекции улиц и домов сразу, как только позволит обстановка, — сообщил Виталий Хоценко.