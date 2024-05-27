Улицу Мяги в Самаре перекрыли 27 мая

Утром 27 мая в Самаре перекрыли улицу Мяги. Об этом в своей группе «ЕЩЁ Самара» написал известный самарский блогер Евгений Щёкин.
На кадрах, которые опубликовал блогер, видно, как машины, которые ехали по улице Мяги, разворачиваются перед ограждением, на котором установлен знак «кирпич».
На улице Мяги работает строительная техника. По словам рабочих, которые задействованы в процессе, проезд перекрыли примерно на два месяца, но точные сроки не назвали.
Официальных комментариев, почему улицу Мяги перекрыли, что за работы там проводят, пока нет.