Бег начинать с ходьбы. Как подготовиться к массовому забегу?

Однако бегать можно не всем. Противопоказанием могут быть острые заболевания или обострение хронических. Зачастую это ситуации, когда человек и не подумает заняться бегом. Также занятия бегом стоит ограничить людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (позвоночник, суставы) и избыточной массой тела. Но это не значит абсолютного ограничения. Лицам с заболеваниями суставов или риском избыточной нагрузки на них стоит начинать с укрепления мышечного каркаса (плавание, ходьба) и только после этого приступать к бегу.