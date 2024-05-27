День города в Иркутске-2024. Полная программа праздника 1 июня

Что: Концерт на главной городской сцене. Для иркутян и гостей города выступят лучшие исполнители танцевального фестиваля «Весенняя капель», творческие коллективы города. Будут и приглашенные гости — артисты Центрально-Халхинского музыкально-драматического театра Среднегобийского аймака Монголии. Также зрителей порадуют иркутские кавер-группы «Пираты» и «BURRN». Кроме них в программе выступления Музыканта Анатолия Заммер (MC Zammer) и Евгении Гребенщиковой — автора гимна проекта Ледовый город «Счастье чистой воды».