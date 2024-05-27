День города в Иркутске-2024. Полная программа праздника 1 июня

1 июня в Иркутске отметят День города. Праздник в 2024 году выпадает на День защиты детей, поэтому его решили сделать максимально теплым и уютным, многие мероприятия посвятят детству и семье.
Публикуем полную программу мероприятий, которые продут в День города в Иркутске 1 июня.
Что будет в центре Иркутска 1 июня?
Программа «Город детства»
Что: Участие в ней примут творческие коллективы города. Гостей ждут конкурсы, розыгрыши, интерактивные зоны, дискотека с мыльными пузырями. А еще большая картонная крепость, которую дети смогут раскрашивать прямо во время праздника! Еще один сюрприз — на сцене пройдет торжественная церемония регистрации брака. Свадьбу сыграют сразу несколькко пар.
Где: площадь у у памятника Александру III.
Когда: 12:00 — 18:00.
На острове Юность 1 июня будут работать разные интерактивные площадки.
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Открытый микрофон — «Песни детства»
Что: Любите петь? Для вас будет работать караоке-площадка с «открытыммикрофоном», где каждый желающий сможет исполнить детские песни.
Где: бульвар Гагарина, 9.
Когда: 12:00 — 18:00.
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«Литературный квартал»
Что: Литературные встречи с читателями, которые организуют разные иркутские библиотеки. Дети и их родители смогут присоединиться к интерактивным играм, викторинам, мастер-классам и чтениям стихов о любимом городе — Иркутске.
Где: сквер имени Кирова.
Когда: 12:00 — 16:00.
Также в сквере Кирова откроется «Иркутский Арбат» — ярмарка изделий прикладного творчества.
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Музыкальная программа «С днем рождения, Иркутск!»
Что: Концерт на главной городской сцене. Для иркутян и гостей города выступят лучшие исполнители танцевального фестиваля «Весенняя капель», творческие коллективы города. Будут и приглашенные гости — артисты Центрально-Халхинского музыкально-драматического театра Среднегобийского аймака Монголии. Также зрителей порадуют иркутские кавер-группы «Пираты» и «BURRN». Кроме них в программе выступления Музыканта Анатолия Заммер (MC Zammer) и Евгении Гребенщиковой — автора гимна проекта Ледовый город «Счастье чистой воды».
Кульминацией праздника станет выступление российской певицы Юлии Савичевой. Она приедет вместе со своим коллективом и будет петь под живую музыку.
Где: главная сцена на площади графа Сперанского.
Когда: концерт начнется в 17:30, Юлия Савичева выйдет на сцену в в 21:00.
Что будет в районах Иркутска 1 июня?
По традиции День города в Иркутске будут отмечать не только в центре, но и во всех округах.