Новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана готов на 90 процентов

«Всего в состав научного кампуса входит 14 объектов. Восемь из них площадью почти 105 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Сейчас продолжается возведение пяти зданий центрального кластера и “Квантум-парка”. Ежедневно здесь трудятся более 1,3 тысячи рабочих. В настоящий момент общая готовность объекта составляет 90 процентов. Завершить строительство центрального кластера и “Квантум-парка” планируется в июне этого года», — рассказал Владимир Ефимов.