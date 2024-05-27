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Новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана готов на 90 процентов

Возведение научного кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана в Басманном районе выходит на завершающий этап. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Всего в состав научного кампуса входит 14 объектов. Восемь из них площадью почти 105 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Сейчас продолжается возведение пяти зданий центрального кластера и “Квантум-парка”. Ежедневно здесь трудятся более 1,3 тысячи рабочих. В настоящий момент общая готовность объекта составляет 90 процентов. Завершить строительство центрального кластера и “Квантум-парка” планируется в июне этого года», — рассказал Владимир Ефимов.

Он также добавил, что центральный кластер готов более чем на 90 процентов: во всех пяти зданиях полностью завершено устройство каркаса фасадов и остекление, подходят к финалу работы по монтажу внутренних инженерных систем, идет чистовая отделка. Готовность стилобата, который объединит их, составляет 95 процентов. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 70 процентов.

«Квантум-парк», общая площадь которого составит около 14 тысяч квадратных метров, готов на 93 процента, добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Здесь полностью закончены кровельные работы, в завершающей стадии — устройство фасадов, внутренних инженерных систем и чистовая отделка. По окончании работ здесь появятся комплекс лабораторий, коворкинг для студентов, офисные и административные помещения, учебные аудитории и конференц-зал», — отметил Рафик Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что сейчас специалисты устанавливают купол между пятью корпусами центрального кластера МГТУ имени Н. Э. Баумана.

образование
строительство