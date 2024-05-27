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Краевые власти решили ускорить строительство нового зоопарка в Перми

Эстафету главного долгостроя города подхватила Корпорация развития Пермского края.

Источник: Комсомольская правда

Краевые власти решили придать ускорение строительству нового зоопарка в Перми. Эстафету по завершению главного долгостроя города подхватила Корпорация развития Пермского края (КРПК).

Несколько объектов зоопарка на ул. Свиязева в Перми планирует завершить компания «Дом.59», входящая в структуру КРПК. Компания заключила четыре договора на выполнение работ общей суммой около 49 млн руб. Подрядчик выйдет на объекты «вольер с павильоном».

В краевом министерстве строительства сообщили, что новой подрядной организации предстоит нарастить темпы возведения зоопарка, привлечь для этого новые ресурсы.

«Для повышения интенсивности завершения строительства зоопарка на объект привлекаются дополнительные мощности (подрядные организации), включая ООО “Дом.59”. Компания проводит закупку на выполнение строительно-монтажных работ по части проектных решений», — пояснили изданию «Бизнес-класс» в краевом ведомстве.

Строительство нового зоопарка в пермском микрорайоне Нагорный начали в далеком 2017 году. Его инициировал бывший в то время губернатором Пермского края Виктор Басаргин.

Ранее новый зоопарк в Перми планировали открыть к 300-летнему юбилею города. На зоопарк отвели 150 га лесных угодий, первая очередь занимает только 40 га. В 2016 году стоимость работ по возведению первой очереди составляла 1,833 млрд руб.

Бывший руководитель Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский заключил контракт с минобороны РФ, 19 апреля он прибыл для прохождения службы в зоне проведения СВО. Дмитрий Левинский является фигурантом нескольких уголовных дел. Главным из них является дело о хищении 353 млн руб. при строительстве нового зоопарка в Перми.

строительство