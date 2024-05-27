Краевые власти решили ускорить строительство нового зоопарка в Перми

Краевые власти решили придать ускорение строительству нового зоопарка в Перми. Эстафету по завершению главного долгостроя города подхватила Корпорация развития Пермского края (КРПК).
Несколько объектов зоопарка на ул. Свиязева в Перми планирует завершить компания «Дом.59», входящая в структуру КРПК. Компания заключила четыре договора на выполнение работ общей суммой около 49 млн руб. Подрядчик выйдет на объекты «вольер с павильоном».
«Для повышения интенсивности завершения строительства зоопарка на объект привлекаются дополнительные мощности (подрядные организации), включая ООО “Дом.59”. Компания проводит закупку на выполнение строительно-монтажных работ по части проектных решений», — пояснили изданию «Бизнес-класс» в краевом ведомстве.
Строительство нового зоопарка в пермском микрорайоне Нагорный начали в далеком 2017 году. Его инициировал бывший в то время губернатором Пермского края Виктор Басаргин.
Бывший руководитель Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский заключил контракт с минобороны РФ, 19 апреля он прибыл для прохождения службы в зоне проведения СВО. Дмитрий Левинский является фигурантом нескольких уголовных дел. Главным из них является дело о хищении 353 млн руб. при строительстве нового зоопарка в Перми.