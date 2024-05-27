Краевые власти решили ускорить строительство нового зоопарка в Перми

Бывший руководитель Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский заключил контракт с минобороны РФ, 19 апреля он прибыл для прохождения службы в зоне проведения СВО. Дмитрий Левинский является фигурантом нескольких уголовных дел. Главным из них является дело о хищении 353 млн руб. при строительстве нового зоопарка в Перми.