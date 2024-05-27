Стало известно, где ожидается перекрытие дорог в Иркутске 1 июня 2024 в День города

Перекрытие дорог в Иркутске 1 июня 2024 в День города ожидаемо. Ведь в большие праздники на площади графа Сперанского устанавливают сцену для артистов. Этот года не будет исключением. У сквера Кирова будет оборудована самая большая площадка для народных гуляний в честь 363-летия столицы Приангарья.
Перекрытие дорог в Иркутске 1 июня 2024 в День города
— Ограничение для транспорта вокруг сквера Кирова ориентировочно запланировано с 12 часов 1 июня, когда начнет работу «Литературный квартал», — рассказал на пресс-конференции директор МАУ «Праздник» Антон Титков. — Традиционно все, кто едут по улице Ленина, будут уходить на улицу Канадзава и далее по улице Марата уезжать на Глазковский мост и так далее.
Также подъезды к скверу будут перекрыты на улицах Российская, Рабочая, Сухэ-Батора и Чкалова. Перекрытие дорог в Иркутске 1 июня 2024 в День города будет действовать до позднего вечера, так как концерт на площади графа Сперанского закончится около 22.00. Сначала — с 17.30 — на сцену выйдут иркутские танцевальные коллективы, потом иркутян поздравят кавер-группы «Пираты» и «BURRN», также выступят артисты Центрально-Халхинского музыкально-драматического театра Среднегобийского аймака Монголии. А приглашенная звезда — Юлия Савичева — начнет петь для иркутян в 21.00.
Организаторы праздника предупреждают, что в связи с необходимыми мерами безопасности всем, кто захочет попасть на сквер, нужно будет пройти досмотр.
— Установят по периметру рамки металлодетектора и будет две зоны безопасности, как было на 9 мая, — говорит начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская. — Все, кто хочет пройти на празднование, проходят досмотр два раза. Также полиция нас попросила ввести ограничения на продажу воздушных шаров в местах празднования. Обязательно будет ограничение на аренду самокатов в зоне проведения мероприятий. В зону праздника не пустят людей на велосипедах, скутерах, самокатах, на любых СИМ, а также с домашними животными. Чтобы максимально уменьшить травматизм.
Также к сцене точно не пустят со спиртными напитками.
Перекрытие дорог в Иркутске 1 июня 2024 в День города: бульвар Гагарина
Стоит отметить, что праздничные события пройдут и на бульваре Гагарина, и на площади у памятника Александру III. Однако, там перекрытие дорог в Иркутске 1 июня 2024 в День города не ожидается.
— Бульвар Гагарина перекрываться не будет, — сообщил директор МАУ «Праздник» Антон Титков. — Но обращаемся к жителям, чтобы они выбирали более продуманный маршрут, потому что скопление людей будет большим, пешеходный переход у Краеведческого музея будет загружен, что вызовет пробки.