Стало известно, где ожидается перекрытие дорог в Иркутске 1 июня 2024 в День города

— Установят по периметру рамки металлодетектора и будет две зоны безопасности, как было на 9 мая, — говорит начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская. — Все, кто хочет пройти на празднование, проходят досмотр два раза. Также полиция нас попросила ввести ограничения на продажу воздушных шаров в местах празднования. Обязательно будет ограничение на аренду самокатов в зоне проведения мероприятий. В зону праздника не пустят людей на велосипедах, скутерах, самокатах, на любых СИМ, а также с домашними животными. Чтобы максимально уменьшить травматизм.