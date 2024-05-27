На Московском шоссе в Самаре водитель автобуса № 67 издевался над пассажирами. ГТРК «Самара» пишет, что конфликт произошел вечером 25 мая после футбольного матча между «Крыльями Советов» и «Пари НН». Планировалось, что работу общественного транспорта усилят, чтобы все желающие смогли уехать домой после завершения игры.
Но по информации издания, ждать транспорт пришлось около 40 минут. После посадки пассажиры были недовольны манерой вождения, так как их периодически бросало из стороны в сторону.
Пассажиры сделали водителю замечание, на что он начал пререкаться. А потом на остановке «Улица Георгия Димитрова» заявил, что автобус сломался, и предложил пересесть на другой транспорт.