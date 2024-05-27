На Московском шоссе в Самаре водитель автобуса № 67 издевался над пассажирами. ГТРК «Самара» пишет, что конфликт произошел вечером 25 мая после футбольного матча между «Крыльями Советов» и «Пари НН». Планировалось, что работу общественного транспорта усилят, чтобы все желающие смогли уехать домой после завершения игры.