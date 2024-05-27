В Перми требуют убрать рекламу с исторического особняка на ул. Сибирской

Дома на улице Сибирской, 25 является объектом культурного наследия «Палаты Е. И. Любимовой». ООО «Скайс» владеет частью помещений. Сейчас в здании находятся: караоке-бар «Баритон», винотека Wine25, ресторан-клуб «Кама & Space Jam», ресторан «Мама Кама», а также другие организации.
Инспекция подала иск 22 апреля, требование касается возложения обязанности и взыскания неустойки. ООО «Скайс» через суд хотят обязать демонтировать несогласованные вывески на здании памятника архитектуры. Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье».
Установка вывесок, не относящихся к информационным надписям и обозначениям, ведется в порядке, установленном госорганом по охране объектов культурного наследия Пермского края. Проект размещения вывески необходимо согласовывать с инспекцией. Также нельзя устанавливать вывески на витринах, оконных проемах, архитектурных деталях и декоративных элементах исторических зданий.