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В Перми требуют убрать рекламу с исторического особняка на ул. Сибирской

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия через суд добивается от ООО «Скайс» убрать со здания памятника архитектуры на улице Сибирской, 25 рекламные вывески.

Источник: Reuters

Дома на улице Сибирской, 25 является объектом культурного наследия «Палаты Е. И. Любимовой». ООО «Скайс» владеет частью помещений. Сейчас в здании находятся: караоке-бар «Баритон», винотека Wine25, ресторан-клуб «Кама & Space Jam», ресторан «Мама Кама», а также другие организации.

Инспекция подала иск 22 апреля, требование касается возложения обязанности и взыскания неустойки. ООО «Скайс» через суд хотят обязать демонтировать несогласованные вывески на здании памятника архитектуры. Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье».

Установка вывесок, не относящихся к информационным надписям и обозначениям, ведется в порядке, установленном госорганом по охране объектов культурного наследия Пермского края. Проект размещения вывески необходимо согласовывать с инспекцией. Также нельзя устанавливать вывески на витринах, оконных проемах, архитектурных деталях и декоративных элементах исторических зданий.