В Перми требуют убрать рекламу с исторического особняка на ул. Сибирской

Установка вывесок, не относящихся к информационным надписям и обозначениям, ведется в порядке, установленном госорганом по охране объектов культурного наследия Пермского края. Проект размещения вывески необходимо согласовывать с инспекцией. Также нельзя устанавливать вывески на витринах, оконных проемах, архитектурных деталях и декоративных элементах исторических зданий.

