Пассажиры рейса Сочи — Стамбул больше 12 часов ждут задержавшегося вылета

Рейс авиакомпании IRAERO должен был отправиться в Турцию вечером в воскресенье, 26 мая, однако вылет перенесли из-за неисправности самолета, прибывший ему на замену лайнер также оказался неисправен. Южная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.
«По поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров. Пассажирам были предоставлены питание и напитки. Также в аэропорту организован прием граждан», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В самой авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства. Для исправления ситуации был задействован резервный самолёт. В IRAERO заверили, что пассажиры задержанных рейсов (также задержан рейс из/в Баку) получат напитки и питание.