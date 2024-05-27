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С 28 мая в связи с ремонтными работами изменится расписание ряда пригородных поездов КрасЖД

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В период с 28 мая по 11 июня, по вторникам и пятницам, у ряда пригородных поездов Красноярской магистрали изменится расписание, — это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры.

Источник: КрасЖД

28 и 31 мая, а также 4, 7 и 11 июня электропоезда Дивногорск — Зеледеево и Зеледеево — Красноярск будут курсировать по сокращенному маршруту — до (от) станции Минино.

Отправление из Дивногорска в 06:37, прибытие в Минино в 08:20.

Отправление из Минино в 14:23, прибытие в Красноярск в 15:00.

Также в указанные даты дневной электропоезд Красноярск — Базаиха будет отправляться в поездку на 37 минут раньше — отправление со станции Красноярск в 16:42.

Утренние и дневные пригородные поезда до Качи, Зыково, Чернореченской, Зеледеево, Камарчаги будут выходить в рейс раньше на 8−15 минут.

Кроме того, по измененному графику будут курсировать вечерние маршруты Уяр — Иланская (отправление из Уяра на 40 минут раньше) и Иланская — Уяр (отправление из Иланской на час раньше).

Компания «Краспригород» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит уточнять расписание в период проведения ремонтных работ.

Сделать это можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород», или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».