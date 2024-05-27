Стало известно, когда в Крым придет летнее тепло

Жителей Крыма последняя неделя мая встретит дождями. В понедельник дожди будут непродолжительные. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +23 градусов, сообщил специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во вторник также ожидаются осадки, и воздух прогреется до +26 градусов.