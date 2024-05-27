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Стало известно, когда в Крым придет летнее тепло

Жителей полуострова ждет несколько дождливых дней.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 88% 753 мм рт. ст. +22°

В Крыму ожидаются осадки. В конце недели на полуострове значительно потеплеет, сообщает радио «Спутник в Крыму».

Жителей Крыма последняя неделя мая встретит дождями. В понедельник дожди будут непродолжительные. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +23 градусов, сообщил специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во вторник также ожидаются осадки, и воздух прогреется до +26 градусов.

Осадки прекратятся в среду и до конца недели дождей не ожидается. Их сменит летнее тепло. Воздух на полуострове прогреется до +28 градусов.