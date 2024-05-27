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Названа причина ежедневной пробки у Кольцовского сквера в Воронеже

Ежедневно жители областного центра попадают в дичайшую пробку на участке дороги напротив Кольцовского сквера.

Каждый день местные паблики пестрят сообщениями о невыносимой пробке у «кольца».

Наблюдательные автомобилисты наконец-то раскрыли тайну затора. Оказалось, что всему виной спецтехника, которая до блеска моет ограждение легендарного сквера.

«Доброе утро всем стоящим в пробке у Кольцовского сквера по три раза в неделю, благодаря этому собирателю листьев, еще бывает трактор-мойщик забора тоже по два-три раза на неделе!», — написал горожанин.

Также воронежец подчеркнул, что в городе гораздо больше мест и территорий, где требуется такая тщательная уборка. В качестве примера он привел улицу Транспортная, которую после зимы до сих пор не очистили от пескосмеси.

«Может быть направить свои силы туда?!», — задаётся вопросом горожанин.