Названа причина ежедневной пробки у Кольцовского сквера в Воронеже

Каждый день местные паблики пестрят сообщениями о невыносимой пробке у «кольца».
Наблюдательные автомобилисты наконец-то раскрыли тайну затора. Оказалось, что всему виной спецтехника, которая до блеска моет ограждение легендарного сквера.
«Доброе утро всем стоящим в пробке у Кольцовского сквера по три раза в неделю, благодаря этому собирателю листьев, еще бывает трактор-мойщик забора тоже по два-три раза на неделе!», — написал горожанин.
Также воронежец подчеркнул, что в городе гораздо больше мест и территорий, где требуется такая тщательная уборка. В качестве примера он привел улицу Транспортная, которую после зимы до сих пор не очистили от пескосмеси.
«Может быть направить свои силы туда?!», — задаётся вопросом горожанин.