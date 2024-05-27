Май уходит из Хабаровского края на высокой холодной ноте

По словам синоптика, нынешний май оказался холоднее обычного. Солнце, конечно, иногда пригревало, и все же холода было больше, чем тепла. Что нам ждать от начала лета? Не очень жаркого месяца, скорее прохладного, сохраняется северо-восточный ветер, температурный фон ночью +10, днем в пределах +15 …+20 градусов. Для июня это прохладно, во всяком случае ниже нормы. Так что пока хорошего летнего тепла у нас не предвидится. А потому будем ждать и надеяться! Что нам еще остается!