Май уходит из Хабаровского края на высокой холодной ноте

Последняя неделя мая не принесет нам долгожданного тепла. В крае по-прежнему дожди, холодные ночи и не очень теплые дни. Так что погода держит нас в состоянии бодрости. И ведь приближающееся лето не сулит хороших температур!
— В ближайшие двое суток в Хабаровском крае сохранится холодная погода, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Во вторник, 28 мая по территории края пройдет кратковременный дождь, на севере ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега с усилением ветра до 15−20 метров в секунду. Температурный фон ночью +1…+8 градусов, местами до −4, днем воздух прогреется до +12…+19, на севере местами +3…+8 градусов. В среду, 29 мая на севере еще сохранится дождь, в остальные дни — без осадков. Но остается северо-восточный ветер до 7- 12 метров в секунду. Температурный фон ночью +2…+7 градусов с холодными местами до −3 градусов, днем от +12…+18. Начиная с 31 мая, произойдет некоторый перелом синоптических процессов, поэтому в край придет более теплая воздушная масса, начнет теплеть. Но это временное явление.
Дневной фон температур будет расти. В крае ожидается в светлое время суток от +15 до +22 градусов, 1 июня на юге воздух может прогреться до +24…+26 градусов.
— В Хабаровске пока еще сохранятся холодные ночи, до 30 мая включительно, столбик термометра покажет всего +3…+4 градуса, — говорит Галина Брынцева. — Завтра, 28 мая, ночью в краевой столице пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Дневной фон температур +13…+14 градусов, а вот 31 мая потеплеет ночью до +5, днем до +19 градусов. Самый теплый день ожидается — 1 июня. В Хабаровске будет без осадков, ночью +7 градусов, днем + 22 градуса, ветер поменяется с северо-восточного на западный.
По словам синоптика, нынешний май оказался холоднее обычного. Солнце, конечно, иногда пригревало, и все же холода было больше, чем тепла. Что нам ждать от начала лета? Не очень жаркого месяца, скорее прохладного, сохраняется северо-восточный ветер, температурный фон ночью +10, днем в пределах +15 …+20 градусов. Для июня это прохладно, во всяком случае ниже нормы. Так что пока хорошего летнего тепла у нас не предвидится. А потому будем ждать и надеяться! Что нам еще остается!
Уровень Амура у Хабаровска 65 сантиметров, вода в реке продолжает падать, за сутки река потеряла 3 сантиметра, температура воды 14,2 градуса.