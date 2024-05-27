В Узбекистане внедрят единый электронный реестр населения

Соответствующий указ 24 мая подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Единый электронный реестр населения станет единой электронной базой персональных данных граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране.
Реестр будет интегрирован с информационными системами соответствующих государственных органов и организаций. Он будет использоваться при оказании государственных услуг гражданам, предоставлении банковских, коммунальных, страховых и других массовых услуг, оформлении нотариальных действий.
Напомним, узбекистанцы смогут получать бесплатную юридическую помощь в центрах госуслуг.