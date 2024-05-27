Более 13,7 тысяч человек взяли ДВ-гектар в Хабаровском крае

Оформить ДВ-гектар в собственность можно через сайт Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» в разделе «Мой участок». Для этого нажмите на кнопку «Выбор вида права» и определите форму права на участок — в собственность или в аренду (при наличии индивидуального жилищного строительства возможно досрочное оформление земли в собственность), а также прикрепите необходимые документы. Любые интересующие вопросы можно задать по «горячей линии» КРДВ по номеру: 8−800−200−32−51 или через форму обратной связи на ФИС «НаДальнийВосток.РФ».