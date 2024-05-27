Более 13,7 тысяч человек взяли ДВ-гектар в Хабаровском крае, 3,7 из них оформили участки в собственность. Такая возможность появилась два года назад при условии освоения взятых участков. Кроме того гектарщикам стали доступны меры поддержки. Об этом сообщили в пресс-служба правительства Хабаровского края.
«Сейчас в нашем регионе активно развивается туризм. К примеру, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусмотрена краевая субсидия. Можно частично возместить затраты: на приобретение и монтаж некапитальных средств размещения, кемпингов, на проведение реконструкции и ремонта гостиниц, на покупку туристского оборудования и снаряжения, а также на приобретение малогабаритной техники для пунктов проката, расположенных на территории туристического комплекса. Министерством туризма края ежегодно проводится конкурсный отбор для определения победителей на получение субсидии по затратам текущего года», — рассказал начальник отдела министерства имущества Хабаровского края Андрей Примак.
Также доступны льготные займы для предпринимателей для развития бизнеса. Так, например, для таких отраслей как сельское хозяйство, туризм, гостиничный бизнес, производство и другие, предусмотрена ставка — 9,5% годовых. При работе в северных районах края скидка — минус 5% годовых от базовой ставки. У многодетных предпринимателей скидка — 2% годовых.
Гектары берут также под индивидуальное жилищное строительство, под это подходить программа «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Жителям сельской местности, работающим в агропромышленном комплексе, предоставляется субсидия, которая позволяет покрыть до 70% стоимости строящегося либо приобретаемого жилья.
Оформить ДВ-гектар в собственность можно через сайт Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» в разделе «Мой участок». Для этого нажмите на кнопку «Выбор вида права» и определите форму права на участок — в собственность или в аренду (при наличии индивидуального жилищного строительства возможно досрочное оформление земли в собственность), а также прикрепите необходимые документы. Любые интересующие вопросы можно задать по «горячей линии» КРДВ по номеру: 8−800−200−32−51 или через форму обратной связи на ФИС «НаДальнийВосток.РФ».
Программа «Дальневосточный гектар» реализуется с 2016 года, она была одобрена президентом России Владимиром Путиным. С 2021 года она была расширена также и на Арктику. Кроме того тем, кто освоил один участок, было решено выдавать второй надел.