Аналитики выяснили, какую работу ищут жители Красноярского края

Аналитики составили рейтинг наиболее востребованных профессий среди жителей Красноярского края за май этого года. Так, топ возглавили водители — 3,9% от всех активных резюме, менеджеры по продажам и работе с клиентами — 3,7% и администраторы — 3,5%.
Эксперты сервиса hh.ru также выяснили, что в топ-10 популярных профессий также вошли: продавец-консультант, кассир, бухгалтер, упаковщик, комплектовщик, экономист, разнорабочий, секретарь и помощник руководителя.
Проще всего найти работу продавцам, так как на одну такую вакансию претендуют в среднем лишь 1,5 потенциальных кандидатов. Почти аналогичная ситуация и с водителями — 2,3 потенциальных кандидата, разнорабочим и менеджерам по продажам — по 2,4 кандидата.
Сложнее всего найти работу секретарём, помощником руководителя, ассистентом — на эти должности приходится 14 резюме на вакансию.