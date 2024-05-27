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Аналитики выяснили, какую работу ищут жители Красноярского края

Эксперты составили рейтинг востребованных вакансий за май.

Источник: Аргументы и факты

Аналитики составили рейтинг наиболее востребованных профессий среди жителей Красноярского края за май этого года. Так, топ возглавили водители — 3,9% от всех активных резюме, менеджеры по продажам и работе с клиентами — 3,7% и администраторы — 3,5%.

Эксперты сервиса hh.ru также выяснили, что в топ-10 популярных профессий также вошли: продавец-консультант, кассир, бухгалтер, упаковщик, комплектовщик, экономист, разнорабочий, секретарь и помощник руководителя.

Проще всего найти работу продавцам, так как на одну такую вакансию претендуют в среднем лишь 1,5 потенциальных кандидатов. Почти аналогичная ситуация и с водителями — 2,3 потенциальных кандидата, разнорабочим и менеджерам по продажам — по 2,4 кандидата.

Сложнее всего найти работу секретарём, помощником руководителя, ассистентом — на эти должности приходится 14 резюме на вакансию.

занятость