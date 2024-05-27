Аналитики выяснили, какую работу ищут жители Красноярского края

Проще всего найти работу продавцам, так как на одну такую вакансию претендуют в среднем лишь 1,5 потенциальных кандидатов. Почти аналогичная ситуация и с водителями — 2,3 потенциальных кандидата, разнорабочим и менеджерам по продажам — по 2,4 кандидата.