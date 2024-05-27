Демешин раскритиковал работу властей Хабаровска

«Это же вот, по большому счету, не сильно великие деньги. И это точно надо делать… Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте здесь по этим тротуарам. Здесь не ходите, наверное? И чиновники городские, наверное, не ходят? Здесь, наверное, не ходить, а только прыгать можно», — раскритиковал состояние пешеходной части бульвара Демешин.