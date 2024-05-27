Демешин раскритиковал работу властей Хабаровска

ХАБАРОВСК, 27 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин у себя в Telegram-канале раскритиковал работу властей региона, пройдясь по Хабаровску.
Вместе с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком новый глава региона прошел по Амурскому бульвару в центре Хабаровска, после чего разместил у себя в Telegram-канале видео.
«Это же вот, по большому счету, не сильно великие деньги. И это точно надо делать… Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте здесь по этим тротуарам. Здесь не ходите, наверное? И чиновники городские, наверное, не ходят? Здесь, наверное, не ходить, а только прыгать можно», — раскритиковал состояние пешеходной части бульвара Демешин.
Кравчук сообщил новому главе, что на реконструкцию Амурского бульвара длиною в 6,5 километров уйдет, предварительно, 1,2−1,3 миллиарда рублей.
«Надо начать с более дешевых работ, которые будут более заметны», — посоветовал мэру Демешин. Например, заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить спортивные и детские площадки.
Глава региона констатировал, что сейчас оба бульвара в Хабаровске, Уссурийский и Амурский, выглядят ужасающе. Бордюры и асфальтовые дорожки разбиты, кругом ямы и лужи, а из цветов — одни одуванчики.
«Что думают люди, которые прогуливаются по таким бульварам, о городской и региональной власти? Правильно, ничего хорошего не думают. Нужно менять этот подход! Бульвары должны стать центром притяжения хабаровчан», — заключил Демешин.
Президент России Владимир Путин 15 мая назначил Дмитрия Демешина, который в последние годы был заместителем генерального прокурора РФ по ДФО, врио губернатора Хабаровского края. Его предшественник Михаил Дегтярев стал министром спорта России.
Досрочные выборы губернатора пройдут в Хабаровском крае в единый день голосования 8 сентября.