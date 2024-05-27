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Главные новости 27 мая

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

В Армении участники протестов перекрыли дороги
Участники акции протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

Генсек НАТО подтвердил, что поддерживает удары ВСУ по целям в РФ
С призывом снять ограничения на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России он официально выступил на прошлой неделе.

В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам
Депутаты фракции ЛДПР в понедельник внесут на рассмотрение ГД законопроект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования.

СМИ рассказали о конфликте между Блинкеном и Белым домом
Госсекретарь США Энтони Блинкен ведет споры с советниками Белого дома, которые опасаются эскалации конфликта с Россией.

Чехия обошла Россию по медалям на чемпионатах мира по хоккею
В Праге на «О2 Арене» прошел финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0).