Главные новости 27 мая

В Армении участники протестов перекрыли дороги
Участники акции протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна.
Генсек НАТО подтвердил, что поддерживает удары ВСУ по целям в РФ
С призывом снять ограничения на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России он официально выступил на прошлой неделе.
СМИ рассказали о конфликте между Блинкеном и Белым домом
Госсекретарь США Энтони Блинкен ведет споры с советниками Белого дома, которые опасаются эскалации конфликта с Россией.
Чехия обошла Россию по медалям на чемпионатах мира по хоккею
В Праге на «О2 Арене» прошел финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0).