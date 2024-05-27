В Самаре выявлен очаг бруцеллеза

Он выявлен на улице Воздушного Флота, 14а. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в городской администрации со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.
В связи с этим на территории введен карантин. Бруцеллез, или болезнь Банга, она же мальтийская, кипрская или средиземноморская лихорадка, является инфекцией, которая передается от больных, в основном — сельскохозяйственных, животных человеку.
При этом от человека к человеку инфекция не передается. Заболевание характеризуется множественным поражением органов и систем организма инфицированного.