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В Самаре выявлен очаг бруцеллеза

Очаг бруцеллеза обнаружен в Куйбышевском районе Самары.

Источник: Коммерсантъ

Он выявлен на улице Воздушного Флота, 14а. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в городской администрации со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.

В связи с этим на территории введен карантин. Бруцеллез, или болезнь Банга, она же мальтийская, кипрская или средиземноморская лихорадка, является инфекцией, которая передается от больных, в основном — сельскохозяйственных, животных человеку.

При этом от человека к человеку инфекция не передается. Заболевание характеризуется множественным поражением органов и систем организма инфицированного.

сельское хозяйство