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Сергей Кузнецов сообщил о возможной смене подрядчика на Запсибовском мосту

Строители срывают сроки, плохо организуют работу и не платят сотрудникам.

В рамках еженедельного производственного рапорта Сергей Кузнецов отметил несколько критических точек в дорожном ремонте: Запсибовский мост и тоннель в Новоильинском районе. За оба объекта взялся подрядчик «СпецТрансСтрой», который не справляется с обязанностями.

«По качеству и исполнительной документации замечаний нет, но отмечаем неудовлетворительную организацию работы, срыв сроков, нехватку на объектах людей и материалов. Со стороны заказчика выплачен аванс подрядчику, при этом субподрядчикам, которые непосредственно работают на объекте, деньги компания не выплатила», — пишет глава города.

Он добавляет, что в среду состоится встреча с собственником компании, где власти решат: либо менять подрядчика, либо принять меры по устранению проблем.

На неделе подрядчики приступают ко второму этапу ямочного ремонта на Ильинском и Заводском шоссе, Запорожской и развязке на Левом берегу, продолжат работы на Северном въезде. Также начнется ремонт улицы Слесарная и Ильинского шоссе от остановки «Набережная» в сторону ДОЗа.