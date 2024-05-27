Сергей Кузнецов сообщил о возможной смене подрядчика на Запсибовском мосту

«По качеству и исполнительной документации замечаний нет, но отмечаем неудовлетворительную организацию работы, срыв сроков, нехватку на объектах людей и материалов. Со стороны заказчика выплачен аванс подрядчику, при этом субподрядчикам, которые непосредственно работают на объекте, деньги компания не выплатила», — пишет глава города.