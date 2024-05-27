Сергей Кузнецов сообщил о возможной смене подрядчика на Запсибовском мосту

В рамках еженедельного производственного рапорта Сергей Кузнецов отметил несколько критических точек в дорожном ремонте: Запсибовский мост и тоннель в Новоильинском районе. За оба объекта взялся подрядчик «СпецТрансСтрой», который не справляется с обязанностями.
«По качеству и исполнительной документации замечаний нет, но отмечаем неудовлетворительную организацию работы, срыв сроков, нехватку на объектах людей и материалов. Со стороны заказчика выплачен аванс подрядчику, при этом субподрядчикам, которые непосредственно работают на объекте, деньги компания не выплатила», — пишет глава города.
Он добавляет, что в среду состоится встреча с собственником компании, где власти решат: либо менять подрядчика, либо принять меры по устранению проблем.
На неделе подрядчики приступают ко второму этапу ямочного ремонта на Ильинском и Заводском шоссе, Запорожской и развязке на Левом берегу, продолжат работы на Северном въезде. Также начнется ремонт улицы Слесарная и Ильинского шоссе от остановки «Набережная» в сторону ДОЗа.