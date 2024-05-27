Цепная реакция. Как химики объединили 4 города на доброе дело

Впервые «Цепная реакция» стартовала в 2023 году в Кемерове, собрав более 1 000 участников, в этом году к участию присоединились еще три города присутствия ГК «Азот» — г. Менделеевск (Республика Татарстан), г. Мелеуз (Республика Башкортостан), г. Ангарск (Иркутская область). Всего в четырех городах пробежало 6 тысяч человек. Города-участники приветствовали друг друга, принимали и передавали эстафету забега в формате телемоста. Финиш забега показан на выставке «Россия» на стенде Татарстана на ВДНХ.