Цепная реакция. Как химики объединили 4 города на доброе дело

Накануне, в День химика, Кемерово встретил один из крупнейших забегов по массовости от группы компаний «Азот». Благотворительная «Цепная реакция» объединила более 1,5 тысячи горожан и гостей города на доброе дело. Они внесли взнос за участие, а вырученные деньги завод отправил на помощь детям. Корреспонденты «АиФ в Кузбассе» присоединились к доброму делу.
Медали дали всем.
Впервые «Цепная реакция» стартовала в 2023 году в Кемерове, собрав более 1 000 участников, в этом году к участию присоединились еще три города присутствия ГК «Азот» — г. Менделеевск (Республика Татарстан), г. Мелеуз (Республика Башкортостан), г. Ангарск (Иркутская область). Всего в четырех городах пробежало 6 тысяч человек. Города-участники приветствовали друг друга, принимали и передавали эстафету забега в формате телемоста. Финиш забега показан на выставке «Россия» на стенде Татарстана на ВДНХ.
До старта полчаса. Пока одни разминаются, а вторые крепят на себя индивидуальные номера (на каждом есть чип, считывающий километраж), третьи рассматривают местный мерч — футболки, банданы и шоперы с дизайном от детей с ОВЗ. Средства с продажи пойдут на благотворительность. Я не удержалась и купила футболку с советским олимпийским мишкой, солнышком и надписью «Спорт» на груди.
Старт и финиш — на площади между спорткомплексами «ЛДК Кузбасс» и «Кузбасс-Ареной» вдоль дублера проспекта Притомского. Физически уже размялась, готовлюсь морально — я совсем не бегун и к минимальной дистанции 3 км (всего 1, 3, 5 и 10 км) не готовилась. Интересно, как получится?
Залп — и толпа стремительно двинулась. Довольно быстро я отстала от первых, но остановилась только через 1,4 км — там волонтёры предлагали воду и изотоник. Решила перевести дух и пошла пешком. Следующую половину дистанции так и преодолела — периодически переходя на шаг. Для первого раза, считаю, неплохо.
На финише всем без исключения выдали памятные медали с километражем, и чуть позже стартовали бегуны на пятерку и десятку.
Кемеровчанка Оксана выбрала дистанцию 5 км, до этого никогда не участвуя в забегах и не готовясь: «Были марафоны на беговых лыжах классическим стилем на 50 км, а также веломарафоны на 90 км. Решила попробовать бег, так как считаю это самым сложным. Проверить себя на прочность».
Девушка говорит, что дистанция хоть и относительно небольшая, но далась нелегко — приходилось иногда спешиваться и переводить дыхание. Дальше Оксана поставила себе цель бегать 5 км без остановки и уже в дальнейшем стремиться к чему-то большему.
Светлана, которая бегает уже 16 лет, взяла дистанцию 10 км. Участница тренируется в беговом клубе и готовится к марафону, а страты перед ним — промежуточно-показательные. По ним спортсмены оценивают свой результат и понимают, над чем работать дальше.
«В 2019 году я участвовала в чемпионате России в Казани и пробежала 42 км. Сейчас моя цель пробежать марафон из трех часов», — говорит кемеровчанка.
Больше спорта — больше добра.
Параллельно между забегами гостей развлекали аниматоры, а после взрослых стартов началась развлекательная семейная программа и лотерея с ценными призами (среди них, например, электросамокат и сертификаты в спортивный магазин). После первой части розыгрышей и награждения тройки лучших среди женщин и мужчин начался детский и семейный забег.
Семья Василевских приехала на «Цепную реакцию» из города Белова с двумя сыновьями (примерно 5 и 13 лет). Они сегодня участники семейного забега в 1 км — стали «подтягиваться» до уровня детей (старший Александр четыре года занимается триатлоном, им увлекается и младший). Саша перед началом забега спокоен: «Чувствую себя нормально, хотя ноги болят. Только что пятерку пробежал».
Генеральный директор «Азота» Андрей Вишневский объясняет, что цель забега — не только популяризовать здоровый образ жизни и поддержать спортивное сообщество Кузбасса, но и сделать доброе дело. Сам он начинающий бегун и одолел 5 км. Признаётся, что было легче, чем в прошлом году.
«Желающих пробежать на “Цепной реакции” в Кемерово на самом деле было более 1 500 человек. Поэтому в следующем году мы надеемся привлечь к благотворительному забегу ещё больше участников. И мы ожидаем, что крупные химические компании нашей страны откликнутся и начнут проводить забег в День химика, таким образом подхватят нашу цепную реакцию добрых дел», — отметил Андрей Вишневский, генеральный директор КАО «Азот».