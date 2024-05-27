В Хабаровске 2 июня временно изменят схему движения автобусов, троллейбусов и трамваев

В связи с этим будет временно скорректировано движение автобусов и трамваев. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, изменения будут действовать с 15:30 по 17:30. При этом движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС. Подробнее о том, как будет курсировать общественный транспорт, по ссылке. Подробнее о работе маршрутов по телефону диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.