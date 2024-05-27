Отопительный сезон 2024 года в Казани начнется в конце сентября

Об этом сообщил Василий Лысачкин, председатель комитета ЖКХ, в докладе «Об итогах отопительного периода 2023/2024 года и задачах по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2024/2025 года».
Прошедший в Казани отопительный сезон продлился 198 дней — с 5 октября по 20 апреля. В прошлом году он был дольше: 211 дней — с 26 сентября по 24 апреля.
— Прошедший отопительный сезон прошел без происшествий, чему способствовала большая подготовительная работа, — отметил он.
В дополнение к этому председатель комитета рассказал, что в городе уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. В планах — обслужить 5948 многоквартирных домов, в том числе 5538 домов с центральным отоплением. Также проведут работы на 878 объектах социальной сферы, среди которых:
656 объектов образования;115 зданий здравоохранения;36 объектов культуры;25 центров для детей и молодежи;30 секций для занятий спортом;16 объектов социальной защиты.
В ближайшее время также заменят и реконструируют более 37 километров сетей отопления и горячего водоснабжения. Из них почти 25,7 километра будут относиться к «Казанским тепловым сетям», а остальные 11,3 километра — к «Казэнерго».
Кроме того, в 2024 году запланирован ремонт 182 многоквартирных домов города.
— В рамках работ будут утеплены стены и кровля зданий, заменены входные двери, а также проведена герметизация межпанельных швов. Это позволит повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности, — дополнил спикер. — В 45 домах проведут ремонт центральной системы отопления, а в 5 домах установят узлы погодного регулирования.