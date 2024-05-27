Отопительный сезон 2024 года в Казани начнется в конце сентября

В дополнение к этому председатель комитета рассказал, что в городе уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. В планах — обслужить 5948 многоквартирных домов, в том числе 5538 домов с центральным отоплением. Также проведут работы на 878 объектах социальной сферы, среди которых: