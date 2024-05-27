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Казанская икона Пресвятой Богородицы прибудет в Омск

Казанская икона Пресвятой Богородицы будет пребывать в Омске в воскресенье, 2 июня и понедельник, 3 июня 2024 года.

Икона Русских Побед XVI века будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе в рамках масштабного крестного хода «Всероссийский молебен о Победе».

«В годы Смутного времени она стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. В Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну через Казанскую икону были явлены многие случаи чудотворного заступничества Божией Матери», — сообщил митрополит Воскресенский Дионисий.

Крестный ход стартовал от стен Кремля в день памяти великомученика Георгия Победоносца 6 мая 2024 года. Святыню провезут по большей части регионов страны.

Встреча иконы в Омске состоится 2 июня в 8:00. Священнослужители Омской митрополии будут ежечасно совершать молебны перед иконой.

религии