Казанская икона Пресвятой Богородицы прибудет в Омск

Икона Русских Побед XVI века будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе в рамках масштабного крестного хода «Всероссийский молебен о Победе».
«В годы Смутного времени она стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. В Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну через Казанскую икону были явлены многие случаи чудотворного заступничества Божией Матери», — сообщил митрополит Воскресенский Дионисий.
Крестный ход стартовал от стен Кремля в день памяти великомученика Георгия Победоносца 6 мая 2024 года. Святыню провезут по большей части регионов страны.
Встреча иконы в Омске состоится 2 июня в 8:00. Священнослужители Омской митрополии будут ежечасно совершать молебны перед иконой.