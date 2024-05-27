Казанская икона Пресвятой Богородицы прибудет в Омск

«В годы Смутного времени она стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. В Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну через Казанскую икону были явлены многие случаи чудотворного заступничества Божией Матери», — сообщил митрополит Воскресенский Дионисий.