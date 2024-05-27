Каждый месяц в Кузбассе теряется больше ста детей

Накануне, например, успешно завершились поиски пропавшей 13-летней девочки в Междуреченске. Субботним вечером о ее исчезновении сообщила мама. В результате утром сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетнюю во дворе одного из домов по улице Весенней. Выяснилось, что девочка ушла на прогулку, сильно задержалась на детской площадке со своими друзьями и поздно вечером побоялась возвращаться домой. Она осталась ночевать в подъезде. К счастью, противоправных действий в отношении нее не совершалось.