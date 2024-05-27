В Евпатории с 1 июня перекроют Лесное шоссе

Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
«С 1 июня на время проведения капитального ремонта будет перекрыто Лесное шоссе», — сообщил он в своём telegram-канале.
С обеих сторон дороги разместят схемы объезда.
С 1 июня в Евпатории начинается капитальный ремонт Лесное шоссе, из-за чего перекроют движение.
Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
«С 1 июня на время проведения капитального ремонта будет перекрыто Лесное шоссе», — сообщил он в своём telegram-канале.
С обеих сторон дороги разместят схемы объезда.