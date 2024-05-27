Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Евпатории с 1 июня перекроют Лесное шоссе

С 1 июня в Евпатории начинается капитальный ремонт Лесное шоссе, из-за чего перекроют движение.

Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.

«С 1 июня на время проведения капитального ремонта будет перекрыто Лесное шоссе», — сообщил он в своём telegram-канале.

С обеих сторон дороги разместят схемы объезда.