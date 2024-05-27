Стало известно, затронет ли Приморье первый в этом году тайфун «Эвинья»

Синоптики пояснили, что в минувшее воскресенье, 26 мая, в Филиппинском море из тропической депрессии образовался первый в этом году тропический шторм, получившие название EWINIAR. Тайфун смещается со скоростью 13 км/ч в северо-северо-восточном направлении. Максимальная скорость ветра составляет 28 м/с.