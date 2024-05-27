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Стало известно, затронет ли Приморье первый в этом году тайфун «Эвинья»

Тропический шторм зародился в Филиппинском море.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 754 мм рт. ст. +22°
Источник: AP 2023

Первый в этом году тайфун обойдет Приморье стороной. Об этом сообщили в Примгидромете.

Синоптики пояснили, что в минувшее воскресенье, 26 мая, в Филиппинском море из тропической депрессии образовался первый в этом году тропический шторм, получившие название EWINIAR. Тайфун смещается со скоростью 13 км/ч в северо-северо-восточном направлении. Максимальная скорость ветра составляет 28 м/с.

Но, как заверили синоптики Приморье «Эвинья» не заденет. Его пройдет к югу от Японских островов, влияния на погоду в российском регионе тайфун не окажет.